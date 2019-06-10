Извънредно! Борисов освободи зам.- министър от външно

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от длъжността заместник-министър на външните работи е освободен Юрий Щерк, пише Пик.

Юрий Щерк беше предложен за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Мароко със седалище в Рабат с Решение № 75 на Министерския съвет от 18 февруари 2019 година.

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