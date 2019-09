Извънредно! Експлозия в Белгия. Разрушени са...(видео)

Кадър и видео: „Туитър”

В предградията на белгийския Антверпен - в община Уилрейк, гръмна експлозия. Тя е разрушила три къщи, съобщи VTM.

По предварителни данни взривът е от битов газ. Мястото е отцепено и там работят полицаи и спасители.

Засега няма информация за пострадали, пише Life.ru.

Превод: „Петел”

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1