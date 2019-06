Извънредно! Хеликоптер се заби в офис сграда на метри от Таймс Скуеър (видео/на живо)

Хеликоптер се вряза в небостъргач в Ню Йорк. Инцидентът е станал на Седмо авеню в Манхатън, на метри от Таймс Скуеър, пише Блиц.

„Хеликоптер е извършил твърдо кацане. На мястото са изпратени пожарникари”, се казва в съобщение, което се появи в туитър профила на пожарната.



Позовавайки се на свои източници в полицията, телевизионният канал NBC съобщава, че хеликоптерът се е забил в покрива на 54-етажната офис сграда. След удара е избухнал в пламъци.



По предварителни данни, при инцидента е загинал един човек. Пилотът се е опитал да кацне при изключително лоша видимост.

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44