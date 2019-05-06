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Извънредно! Катастрофа с полицай в София

06.05.2019 / 14:36 1

Полицейски служител от моторизираната група "Сигма" катастрофира е катастрофирал в София. Според очевидци мотористът е бил засечен от лек автомобил. Инцидентът е станал в столичния квартал "Дружба" на кръстовището на булевард "Христофор Колумб" и улица "проф. Цветан Лазаров", съобщава "Трафик нюз".


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Все още не е ясно какво е състоянието на униформения. Към момента движението в участъка е затруднено и се осъществява само в едната лента. На мястото има полицейски екип. 

 

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Коментари
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4udovi6teto (преди 5 минути)
Рейтинг: 9975 | Одобрение: 4640
За всичко е виновен моторът, много е бърз, а сигмите ги карат малоумници. 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001222017028
Валери Станков

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