Извънредно: НАТО започва тази вечер мисия за защита на Източния си фланг от Русия

Кадър Ютуб

НАТО започва нова мисия за укрепване на отбраната на източния фланг на Европа, в отговор на навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша по-рано тази седмица, съобщи генералният секретар Марк Рюте.

Мисията, която започва в петък вечерта, ще включва набор от ресурси, включващи въздушни и наземни бази.

"Това е безразсъдно и неприемливо. Не можем да допускаме руски дронове да навлизат във въздушното пространство на съюзниците", заяви Рюте, обявявайки операцията с името "Източен страж".

Мисията, която започва от тази вечер, ще включва различни ресурси, интегриращи въздушни и наземни бази. Съюзници като Дания, Франция, Обединеното кралство и Германия вече са се ангажирали с мисията, като се очаква и други да се присъединят, допълни Рюте.

НАТО потвърди участието си в неутрализирането на дроновете над Полша

Полша е свалила дронове по време на руска атака срещу Украйна

Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа Алексъс Гринкевич заяви, че НАТО ще защитава всяка педя от територията на алианса.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!