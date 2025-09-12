Извънредно: НАТО започва тази вечер мисия за защита на Източния си фланг от Русия
Кадър Ютуб
НАТО започва нова мисия за укрепване на отбраната на източния фланг на Европа, в отговор на навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша по-рано тази седмица, съобщи генералният секретар Марк Рюте.
Мисията, която започва в петък вечерта, ще включва набор от ресурси, включващи въздушни и наземни бази.
"Това е безразсъдно и неприемливо. Не можем да допускаме руски дронове да навлизат във въздушното пространство на съюзниците", заяви Рюте, обявявайки операцията с името "Източен страж".
Мисията, която започва от тази вечер, ще включва различни ресурси, интегриращи въздушни и наземни бази. Съюзници като Дания, Франция, Обединеното кралство и Германия вече са се ангажирали с мисията, като се очаква и други да се присъединят, допълни Рюте.
НАТО потвърди участието си в неутрализирането на дроновете над Полша
Полша е свалила дронове по време на руска атака срещу Украйна
Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа Алексъс Гринкевич заяви, че НАТО ще защитава всяка педя от територията на алианса.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!