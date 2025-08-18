Извънредно! Русия нанесе удари по азербайджанската държавна петролна компания

Кадър СОКАР

Руски дронове атакуваха петролно депо, принадлежащо на азербайджанската държавна петролна компания SOCAR в южната Одеска област на Украйна. За втори път в рамките на седмици съоръженията са поразени.

Президентът Володимир Зеленски, пишейки в X, заяви, че „умишленият руски удар е атака не само срещу нас, но и срещу нашите отношения и енергийна сигурност“, предава Ройтерс, цитира БТВ.

Министърът на външните работи Андрий Сибиха призова за „подходящ дипломатически и правен отговор“ от страна на Баку на това, което той определи като действия „срещу интересите на Азербайджан“.

Нямаше незабавен коментар от SOCAR, която управлява около 60 бензиностанции в Украйна, нито от азербайджански представители.

Русия не е коментирала публично въпроса.

Министърът на енергетиката на Украйна заяви пред репортери в Киев, че е „трудно да се оценят щетите“ и каза, че спасителните екипи все още работят.

Атаката в понеделник е резултат от атака с руски дрон на 8 август, която повреди петролно депо на SOCAR, съобщиха два източника от индустрията пред Ройтерс. Най-малко четирима души са били ранени при този удар, казаха те.

