Извънредно: Руски дронове нахлуха в Румъния

Кадър Фб

Руските провокации към страни от Европейския съюз и НАТО продължават. Според последната информация, руски дронове са навлезли във въздушното пространство на Румъния в събота.

Властите в Букурещ реагираха на агресията на Русия.

Изтребители бяха вдигнати в бойна готовност. Провокациите на Москва не престават, а ситуацията в източната част на ЕС се нажежава, предаде Телеграф.

Военновъздушните сили прихванаха дрон във въздушното пространство, информират румънските медии.

2 самолета F-16 от 86-та авиобаза излетяха днес в 18:05, за да наблюдават въздушната обстановка на границата с Украйна, след въздушни атаки на Русия срещу инфраструктура на Дунав.

Междувременно, полски и съюзнически самолети бяха разположени за защита на полското въздушно пространство в събота поради заплахата от атаки с дронове в съседна Украйна, а летището в източния полски град Люблин беше затворено, съобщиха полските власти, предаде Ройтерс.

Оперативното командване на полските въоръжени сили заяви, че самолетите участват в операция близо до границата с Украйна, „за да се гарантира сигурността на нашето въздушно пространство“, три дни след като Полша свали руски дронове в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети от съюзници от НАТО.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!