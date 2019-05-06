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Извънредно! Самолет се разби в Мексико

06.05.2019 / 20:17 0

Частен самолет Bombardier Challenger 601 e изчезнал по време на полет над град Монклова в щата Коауилла, съобщава БГНЕС. Той се е разбил в планински регион над града.


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По предварителни данни на борда му е имало двама човека екипаж и 11 пасажери. Тяхната съдба все още не е ясно.

Самолетът е летял от американския град Лас Вегас до мексиканския Монтерей. Пътниците са се връщали от боксов мач в американския град.

 

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