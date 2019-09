Извънредно: Самолет се разби в търговски център в САЩ (снимка, видео)

Снимка и видео: Туитър

Един човек загина, а друг е ранен при катастрофата на лек самолет Cessna 177 веднага след излитането от летището на град Торанс в Калифорния. Това съобщи ABC.

Както очевидци разказаха пред репортери, около обяд се чул звукът на самолетен двигател и видяли, че пилотът обръща назад към летището.

Вероятно са възникнали някои технически проблеми, но на около километър преди лентата за кацане, самолетът се е разбил в сградата на търговския център.

Катастрофата е станала в задната част на центъра, където нямало много посетители, като летателната машина почти пробила покрива на сградата.

Полицията е успяла да извади от останките двама мъже, вероятно баща и син, но един от тях е починал преди пристигането на лекарите. Вторият е откаран в болница в критично състояние.

Отбелязва се, че няма жертви сред посетителите на търговския център, пише Life.ru.

Разследването на причините за инцидента продължава.

На специалистите ще е необходим ден или два, за да свалят самолета от покрива.

Превод: „Петел”

