Извънредно! Силна експлозия разтърси Виена

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Мощна експлозия е разтърсила австрийската столица Виена, съобщават от местната полиция.

По предварителни данни взривът е от домакинска газ, съобщава ria.ru.

Поне две сгради имат поражения, а няколко етажа са се срутили частично. Има данни за четирима пострадали.

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