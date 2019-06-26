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Извънредно! Силна експлозия разтърси Виена

26.06.2019 / 18:58 0

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Мощна експлозия е разтърсила австрийската столица Виена, съобщават от местната полиция.
По предварителни данни взривът е от домакинска газ, съобщава ria.ru.


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Поне две сгради имат поражения, а няколко етажа са се срутили частично. Има данни за четирима пострадали.

 

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