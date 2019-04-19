Извънредно! Затвориха метростанция "Летище София"!
19.04.2019 / 12:48 0
Специализираните екипи са на място, съобщиха от Столична община. Метростанция „Летище София“ е затворена поради забравен багаж, предаде Блиц.
Метровлаковете ще се движат до метростанция „Искърско шосе“.
Специализираните екипи са на място, съобщиха от Столична община.
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