Извънредно! Затвориха метростанция "Летище София"!

Специализираните екипи са на място, съобщиха от Столична община. Метростанция „Летище София“ е затворена поради забравен багаж, предаде Блиц.

Метровлаковете ще се движат до метростанция „Искърско шосе“.

Специализираните екипи са на място, съобщиха от Столична община.

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