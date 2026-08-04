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Извънредно изслушване на майката на Ива Михайлова в парламента

04.08.2026 / 07:04 1

Кадър БНТ

Извънредно заседание на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес следобед.

От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една-единствена точка - изслушване на Христина Михайлова.

Тя е майка на българската гражданка Ива Михайлова и ще представи въпроси, свързани с воденото срещу дъщеря ѝ съдебно производство в Република Северна Македония.

Прокуратурата в Република Северна Македония обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причиняване на катастрофа през октомври миналата година. От сблъсъка Михайлова е получила тежки наранявания, пише БНР.

Досега съдът в Кочани пет пъти е отказвал на българската гражданка да напусне страната за лечение въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции, пише novini.bg.

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Коментари
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kris (преди 58 минути)
Рейтинг: 643246 | Одобрение: 127271
- Здрасти, що си намръщен? - Щото синът се жени. - Епа, то сите се женат. Как се казва булката? - Ханс. - Аа, ти за това си нервозен. Щото името не е македонско...!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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