Извънредно положение обявиха след двете силни земетресения във Венецуела
Пиксабей
Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви извънредно положение, след като две силни земетресения, разтърсили северозападното крайбрежие на страната в промеждутък от по-малко от минута, и близо 20 вторични труса доведоха до срутването на сгради в столицата Каракас и в други райони на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Родригес, която се появи в ефира на обществената телевизия, заобиколена от брат си Хорхе, председател на Националното събрание, и министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабейо, заяви, че изказва съболезнования на семействата на загиналите. Тя обаче не посочи броят на жертвите и ранени.
Летището "Симон Боливар" в град Майкетия, близо до Каракас, е затворено поради нанесени щети, добави тя.
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