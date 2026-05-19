Извършени са огледи на свлачище "Свилоза", чакат решение за укрепването

Кадър БНТ

Минимум веднъж годишно се правят огледи на свлачищата в община Балчик, а на свлачище "Свилоза" между Балчик и Албена, в района на временното съоръжение – и по-често, по указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, докато бъде взето окончателно решение за укрепването на участъка, коментира за Радио Варна заместник-кметът по устройство на територията Димитрин Димитров. Към момента не са установени сериозни процеси на ново свличане. От Община Балчик уточняват, че все още няма яснота как точно ще бъде реализирано укрепването на свлачището.

Що се отнася до другото свлачище, което е по-близо до курорта Албена, администрацията е в готовност да започне работа при осигуряване на държавно финансиране. "Имаме реализиран проект и сме приключили процедурите по отчуждаване на имотите, частна собственост, върху които ще бъде изградена техническата инфраструктура за укрепване на свлачището", посочи още Димитров. Предвижда се ремонтът на брегоукрепителното съоръжение да обхване около километър от най-критичния участък в района на свлачището.

Що се отнася до пътната връзка към дамбата, в края на новата част, преди свлачище Албена, която на места е много компрометирана, от Общината уточняват, че той е изграден като временна връзка за нуждите на строителните дейности и ще бъде използван отново при реализацията на укрепването. "Пътят трябва да бъде приведен в състояние, което да позволява преминаването на тежка строителна техника", уточнява Димитров. Това е единият от двата временни пътя, направени заради изграждането на дамбата – единият в близост до местността Момчил, а другият между Момчил и Изгрев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!