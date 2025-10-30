Извършиха първата в света трансплантация на белодробна артерия

снимка pixabay

Лекари от римската болница „Сант' Андреа“ извършиха първа по рода си в световен мащаб трансплантация на белодробна артерия на пациент на 70-годишна възраст с рак на белите дробове.

След като на пациента е отстранен целият ляв бял дроб, е била инфилтрирана неоплазма в белодробната артерия, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

От болницата съобщават, че операцията, идеята за която е била на двама млади гръдни хирурзи - Сесилия Мена и Беатрис Трабалца Маринучи, е била извършена на 17 юли.

Тя е дело на екип, ръководен от Ерино Рендина, директор на гръдната хирургия в „Сант' Андреа“ и декан на Факултета по медицина и психология в римския университет „Сапиенца“.

Донорската артерия е взета от Барселона, където е била криоконсервирана.

