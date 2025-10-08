Извършителят на атаката срещу синагогата в Манчестър е заявил вярност към "Ислямска държава"

Кадър Нова телевизия

Извършителят на атаката срещу синагогата в британския град Манчестър миналата седмица, при която бяха убити двама души, е заявил вярност към групировката "Ислямска държава", каза днес местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Джихад аш Шами се е обадил на спешния телефон по време на самото нападение на 2 октомври, за да обяви това.

Тридесет и пет годишният Аш Шами беше застрелян от полицията пред синагогата "Хийтън Парк" в Манчестър, след като блъсна с кола пешеходци, нападна ги с нож и се е опита да нахлуе в храма.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!