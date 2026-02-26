Извършва се контролирано изпускане на язовир "Кричим"

Булфото, архив

След установяване на повишен приток към язовирите, част от хидроенергийна каскада „Доспат - Въча“, с цел плавно и превантивно облекчаване на обемите им, считано от 18 февруари от язовир „Кричим“ се извършва контролирано изпускане на водни количества от основен изпускател в размер на 32,0 кубични метра в секунда в коритото на р. Въча. Това съобщиха от Национална електрическа компания (НЕК) в отговор на запитване на БТА. Изпуснатите до настоящия момент водни обеми от него са общо 24,78 милиона кубични метра.

Към настоящия момент изпусканите водните количества от язовир „Кричим“ протичат нормално в коритото на река Въча и няма данни за проблеми в поречието на реката след язовира, посочиха от НЕК.

Към 8:00 часа днес завиреният обем на язовир „Въча“ е в размер на 222,10 милиона кубични метра, което представлява 98,2% от общия такъв. До настоящия момент не е извършвано изпускане на вода от него, като целият постъпил приток е енергийно преработен.

За изпускания на големи количества вода по коритото на река Въча предупредиха и от общинската администрация на Кричим. Те призовават гражданите да спазват безопасно отстояние от коритото на реката след язовирите „Въча“ и „Кричим“, както и да бъдат изведени всички хора, животни, автомобили, строителна механизация и др., с цел защита от неблагоприятните последици, свързани с високи води.

С оглед индикации за навлизане в много влажен период още от 5 февруари е въведен 24-часов режим на работа на ВЕЦ „Кричим“, а горестоящите ВЕЦ „Цанков камък“ и ПАВЕЦ „Орфей“ работят оптимално с цел максимално преработване на постъпващия приток, недопускане на преливане и освобождаване на допълнителен обем в язовирите от каскадата, посочиха от НЕК.

От 15 февруари е отчетено рязко повишаване на притока в река Въча, който е довел до рязко запълване на свободния обем в яз. "Цанков камък". Високата вълна е овладяна чрез засилена работа на водноелектрическите централи, без допускане на допълнително изпускане на водни обеми от облекчителните съоръжения на язовирната стена. За 10 дни - от 15 до 25 февруари чрез работа на ВЕЦ "Цанков камък" са преработени 65 милиона кубични метра, които частично са акумулирани в яз. „Въча“. Въпреки интензивната работа на ВЕЦ завирените обеми в трите язовира остават високи.

От 24 февруари язовирите „Въча“ и „Кричим“ са в режим на провеждане на висока вълна, като съгласно изискванията на нормативната уредба, от началото на регистриране на вълната, се изготвя учестена информация за състоянието и на двата язовира, която се изпраща на отговорните ведомства и институции.

Превантивното облекчаването на язовирите, чрез контролирано изпускане при покачване на притока и обема в тях е обичайна практика при управлението на водите им, като в зависимост от конкретните условия, се преценява начина му на извършване - чрез ВЕЦ и/или чрез изградените за целта облекчителни съоръжения на язовирната стена, съобразно указанията на контролните органи, посочиха от НЕК.

„Доспат - Въча“ е сложна хидроенергийна каскада, състояща се от четири комплексни язовира - Доспат, Цанков камък, Въча и Кричим, и седем водноелектрически централи. Язовирите „Цанков камък“, „Въча“ и „Кричим“ се явяват последните три стъпала на каскадата. Над язовир "Въча" се намира "Цанков камък", а непосредствено под язовир „Въча“ е разположен язовир „Кричим“. Водите от язовир „Цанков камък“ се преработват от едноименната ВЕЦ постъпват в язовир „Въча“ се преработват от ПАВЕЦ „Орфей“ и постъпват директно в язовир „Кричим“, откъдето се извършва водовземане за ВЕЦ „Въча 2“, ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Кричим“. В този смисъл, трите язовира следва да се разглеждат като система с приток в язовир „Цанков камък“ и разход от язовир „Кричим“, формиращ оттока в поречието на река „Въча“.

