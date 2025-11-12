Извършват проверка по инцидента с блъснато от трамвай дете в София

Кадър: Фейсбук, Катастрофи в София, Н. Шопов

Извършва се проверка по инцидента с блъснато дете от трамвай в София, съобщиха от Столичната община. Прави се преглед на записите от камерите в района, които ще дадат точна представа за обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът, допълват от общината.

Столичната община е в постоянна координация с компетентните органи и очаква резултатите от проверката, за да бъдат изяснени всички факти по случая.

По-рано днес момиче на 11 години беше блъснато от трамвай в центъра на София, припомня БТА. Детето е в противошокова зала на болница „Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение. Извършват се множество прегледи и изследвания за уточняване на състоянието му.

От Столичната община посочват още, че заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев е бил своевременно уведомен за случая и по предоставената му информация от „Столичен електротранспорт“ ЕАД, водачът на трамвая е жена с 20-годишен професионален опит.

