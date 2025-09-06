Известен българин: Момичетата от тази бензиностанция са страхотни, ако може да си ги позволите

Кадър Фб

Актьорът Захари Бахаров отново вдигна шум в социалните мрежи с публикация, която моментално събра реакции. Това, което написа този път, а и което показа, нямаше как да не провокира реакции, пише Блиц.

В типичния си провокативен стил той сподели кадър и написа: "Силно препоръчвам бензиностанцията на входа на Микре. Момичетата от персонала са страхотни, ако може да си ги позволите. Рецитират и стихове."

С присъщата му ирония актьорът предизвика буря от коментари – едни приеха думите му като закачка, други ги осъдиха като прекалено двусмислени.



Провокацията дойде само часове преди неговото участие в спектакъла "Поетите" на Летния театър във Варна, за който актьорът не пропусна да подгрее интереса

