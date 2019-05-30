Известен български режисьор катастрофира

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Известният режисьор на едни от най-обичаните български филми Георги Дюлгеров е претърпял тежък инцидент. Той е бил ударен от кола, докато е карал колело. Инцидентът е станал в столицата. Това съобщи журналистът Игор Марковски, предаде Блиц.

Режисьорът Георги Дюлгеров на култовите прожекции „Мера според мера“, „Изпит“, „Атакамус“, „Трампа“, „Авантаж“ и много други, е настанен в „Пирогов“.Това е ВЕЛИКИЯТ режисьор Георги Дюлгеров!В дланта му са побрани всичките му филми.В една флашка.Днес следобед някакъв джигит връхлита с колата си върху Дюлгеров, който в този момент кара колело из малките улички на София.Дюлгеров е в “Пирогов”.Жив.Вероятно потрошен…Хора, какво правите?В ръцете си държим живота...И го погубваме...Без война...Сякаш нарочно се избиваме един други!!!Защо?Защо?Защо?

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