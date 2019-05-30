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Известен български режисьор катастрофира

30.05.2019 / 19:16 1

Снимка Булфото

Известният режисьор на едни от най-обичаните български филми Георги Дюлгеров е претърпял тежък инцидент. Той е бил ударен от кола, докато е карал колело. Инцидентът е станал в столицата. Това съобщи журналистът Игор Марковски, предаде Блиц.



Режисьорът Георги Дюлгеров на култовите прожекции „Мера според мера“, „Изпит“, „Атакамус“, „Трампа“, „Авантаж“ и много други, е настанен в „Пирогов“.

Ето какво още написа Игор Марковски:

Това е ВЕЛИКИЯТ режисьор Георги Дюлгеров!
В дланта му са побрани всичките му филми.
В една флашка.
Днес следобед някакъв джигит връхлита с колата си върху Дюлгеров, който в този момент кара колело из малките улички на София.
Дюлгеров е в “Пирогов”. 
Жив. 
Вероятно потрошен…
Хора, какво правите?
В ръцете си държим живота...
И го погубваме...
Без война...
Сякаш нарочно се избиваме един други!!!
Защо?
Защо?
Защо?

 

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Коментари
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n eXu s (преди 17 минути)
Рейтинг: 43136 | Одобрение: -54384
Wseki selski cyrwul kato naprawi 17g и му взимат бракма, за да направи сефтето. Напълни се с получовеци!
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