Известен бизнесмен купи царската вила от Симеон Сакскобургготски за 2,5 милиона лева

Булфото

Симеон Сакскобургготски продаде царската вила в град Баня за 2,5 млн. лева, съобщава "24 часа". Имотът е закупен от бизнесмена Георги Самуилов.

Отчисления от продажбата вече са постъпили в община Карлово.

Бившата царска вила е построена през 1929 г. Тя е един от имотите, които царското семейство си върна, малко преди Симеон Сакскобургготски да стане премиер.

Георги Самуилов посочва, че това е частна инвестиция и все още не е решил какво да прави с имота.

