Известен фоторепортер е починалият след побой от съсед в Генерал Тошев

Фотографът Динко Иванов Георгиев от Генерал Тошево е убитият след съседска забележка 67-годишен мъж, съобщиха роднини на починалия.

Георгиев е добре познат и уважаван сред своите съграждани. Той е бил фоторепортер в местния вестник – първоначално „Ленински зов“, а след 1990 г. и до днес – „Добруджански глас“, предаде https://pronewsdobrich.bg

В продължение на дълги години той поддържа и собствено фотографско ателие в добруджанския град. Освен с художествена фотография, се занимава и с изработка на сувенири и уникати, полиграфия и сито-печат.

През последните 15 години Динко Георгиев е член на Контролния съвет на Кооперация „Демокрация“.

Поклонението и опелото ще се състоят на 20 август. От 9:00 до 11:30 часа в във фитографското ателие близки, приятели и познати ще могат да си вземат последно сбогом в поклонение, а от 12:00 часа в местния гробищния парк ще бъде погребението, съобщават близките.

