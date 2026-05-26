Известен криминалист е загинал в катастрофата край Симитли

Пиксабей

Черна вест разтърси системата на МВР и криминалните среди в столицата. Известният столичен криминалист Илко Илиев е починал след тежката катастрофа край Симитли, станала вчера следобед. Това научи GlasNews.bg от свои източници в СДВР.

53-годишният бивш полицейски служител е бил тежко ранен при жестокия сблъсък и е транспортиран в болница, където лекарите са се борили за живота му с часове. Въпреки усилията им Илко Илиев е издъхнал от тежките травми.

Жената, с която е живеел, е загинала на място.

Кървавият инцидент е станал около 15:00 часа на пътя край Симитли, в района на разклона за село Черниче.

По първоначални данни 60-годишна жена, управлявала един от автомобилите, предприела рисково изпреварване. Последвал жесток удар в друга кола, след което автомобилът излетял в насрещното движение и се врязал в товарен камион, спрял в крайпътна отбивка.

Ударът бил толкова силен, че местопроизшествието буквално се превърнало в сцена на ужас.

Кой е Илко Илиев?

Илко Илиев е добре познато име в системата на СДВР. Той е оглавявал криминалния сектор в столичната дирекция и е смятан за един от най-опитните разследващи полицаи в София.

Колеги го описват като човек с огромен опит в разкриването на тежки престъпления, въоръжени грабежи и убийства. През годините името му е свързвано с редица знакови операции на столичната полиция.

Новината за смъртта му предизвика вълна от реакции сред бивши и настоящи служители на МВР, които определят трагедията като огромна загуба за криминалистиката у нас.

Разследването на тежката катастрофа продължава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!