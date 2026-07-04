Известен лекар катастрофира в Добрич, изгубил съзнание. Ще го оперират във Варна

Снимка: Булфото

Лек автомобил е самокатастрофирал днес в района на КАТ в Добрич. Пътният инцидент е станал в 11.10 ч. по булевард "Добруджа".

Шофьорът е ранен, колата е със сериозни материални щети.

По информация на Про Нюз Добрич пострадалият е неврохирургът д-р Руслан Николов, който дълги години беше завеждащ отделението по неврохирургия към болницата в Добрич.

Свидетели, отзовали се на място веднага след инцидента, а и познати и колеги на д-р Николов, обясниха, че той не кара бързо. В случая му е прилошало, загубил е съзнание, което е довело до катастрофата.

Има счупен таз и ще бъде опериран в болница във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!