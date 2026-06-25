Известен на МВР "напазарува" храна със сила от магазин във Варна

Булфото

След бързо проведени оперативно-издирвателни действия от полицаите на Трето РУ във Варна е разкрит авторът на грабеж, извършен в търговски обект. Сигналът за престъплението е получен вчера, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в града.

По данни на полицията около 10:00 ч. неизвестно лице е отнело стоки от хранителен магазин, като за целта е употребило сила спрямо служител в обекта.

В резултат на предприетите полицейски действия 35-годишен мъж, известен на МВР, е установен и задържан още същия ден. По случая е

образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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