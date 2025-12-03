Известие от ВиК за отчитане, фактури и плащане през декември!

Пиксабей

През месец декември и началото на януари ще бъдат въведени ограничения, които ще засегнат обработването на фактури, плащания и справки, съобщиха от „ВиК“-Кърджали.

Те са с оглед на предстоящото въвеждане на еврото, края на отчетната година и предстоящите официални почивни дни.

От Водното дружество посочват за плащанията през декември:

-Месечното фактуриране ще приключи по-рано – до 23.12.2025 г.

-Изпращането на данни за неплатени задължения към Изипей, Български пощи и всички външни организации ще бъде преустановено след 26.12.2025 г.

-Касите на дружеството ще работят най-късно до 23.12.2025 г.

-Краен срок за плащане на задължения за ВиК услуги – 23.12.2025 г.

