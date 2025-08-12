Известие от Виваком: Краен срок до 31 август

Кадър Виваком

Vivacom предлага специални отстъпки до 76.69 € | 150 лв. за три от най-популярните 5G флагмани. от цената в комбинация с 24-месечен на пазара при покупка в комбинация с плановете Unlimited. Офертата е валидна до 31 август 2025 г. във всички магазини на телекома и онлайн на vivacom.bg.

С отстъпка се предлага HONOR 400 LITE 5G 256GB – елегантен модел с 6.7-инчов AMOLED дисплей, 108MP основна камера и голямо вътрешно пространство за пълна свобода при работа и забавление. В комплекта е включен – стъклен протектор за максимална защита на екрана.

Сред атрактивните предложения е и REALME 14 PRO 5G 256GB, който съчетава стилен дизайн със 6.7-инчов високочестотен OLED дисплей и двойна 50MP камера. Високата производителност и бързата 5G свързаност гарантират безпроблемна работа през целия ден, а батерията с капацитет 6000 mAh и 45W бързо зареждане осигурява енергия, когато най-много ви е необходима.

Другият промоционален модел е XIAOMI Redmi Note 14 5G 128GB, който впечатлява с 108MP камера, мощен процесор и възможност за бързо зареждане. Моделът идва в комплект с безжични слушалки Buds6L за кристално чист звук и комфорт при носене.

