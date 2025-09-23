Известна бизнесдама взе култов хотел в Благоевград

Кадър Езерец

Хотел „Езерец“ има нов собственик в лицето на бизнесдамата от Благоевград Десислава Аргирова, пише Струма и Блиц.

Десислава Аргирова е новият собственик на Спа-хотел „Езерец“ в Благоевград. Бизнесновината обикаля областния център от дни. Десислава Аргирова и съпругът й бившият полицай Антон Аргиров се налагат постепенно като добри ресторантьори в областния град. Те стопанисват няколко заведения.

Бяха наематели на сладкарницата на комплекс „Ален мак“, после се прехвърлиха във Вароша, където стопанисваха механа „Кристо“, а напоследък развиват добре бившия ресторант „Европа“, сега „4 Сезона“, както и ресторант „Роял Парк“, в парк Бачиново.

Хотел „Езерец“ е собственост на бившия съветник от ОбС-Благоевград Румен Калайджиев.

Аргирова обяви, че започват работа от 1 април, а дотогава ще стане ясно каква е цената на сделката за атрактивния имот.

