Известна на МВР варненка засечена да шофира надрусана

снимка: МВР

Известна на МВР варненка отново е хваната в нарушение, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Вчера, автопатрул на Четвърто РУ е спрял за проверка 42-годишната жена, управлявала лек автомобил. При последвалата проверка с техническо средство – драг тест, се оказало, че жената е седнала зад волана след употреба на наркотични вещества - метамфетамин.

Пътните полицаи издали талон за лабораторно изследване и са я отвели в болнична лаборатория.

Задържана е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

За още един случай съобщават от полицията, при който 22-годишен мъж е задържан в ареста на варненското Първо РУ. Той бил проверен преди дни и при обиск от него полицаите са иззели марихуана, според експертната справка. Срещу нарушителя е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под наблюдение на прокуратурата.

