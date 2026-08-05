Известни са съперниците в първия кръг в Североизточна група
Снимки ЗС на БФС Варна
Жребият за програмата в новото първенство в Трета лига Североизточна група бе изтеглен днес в „Кампус 90“ във Варна.
На събитието присъстваха зам.-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов, директорът на аматьорския футбол Антони Здравков, шефът на ЗС на БФС Варна Георги Мирчев, главният секретар на ЗС на БФС Варна Пламен Хаджийски и представители на клубове.
Първенството в Североизточна лига започва на 22 август с участието на 17 отбора.
Съперниците в първия кръг:
Септември 98 Тервел – Волов-Шумен 2007
Девня 2005 - Рилци Добрич
Доростол Силистра – Светкавица 2024 Търговище
Фратрия II – Ботев Нови Пазар
Устрем Дончево – Олимпик Варна
Септември Драгоево – Аксаково
Лудогорец II – Черно море II
Черноломец Попово – Черноморец Балчик
Бенковски Исперих почива
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!