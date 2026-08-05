Известни са съперниците в първия кръг в Североизточна група

Снимки ЗС на БФС Варна

Жребият за програмата в новото първенство в Трета лига Североизточна група бе изтеглен днес в „Кампус 90“ във Варна.

На събитието присъстваха зам.-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов, директорът на аматьорския футбол Антони Здравков, шефът на ЗС на БФС Варна Георги Мирчев, главният секретар на ЗС на БФС Варна Пламен Хаджийски и представители на клубове.

Първенството в Североизточна лига започва на 22 август с участието на 17 отбора.

Съперниците в първия кръг:

Септември 98 Тервел – Волов-Шумен 2007

Девня 2005 - Рилци Добрич

Доростол Силистра – Светкавица 2024 Търговище

Фратрия II – Ботев Нови Пазар

Устрем Дончево – Олимпик Варна

Септември Драгоево – Аксаково

Лудогорец II – Черно море II

Черноломец Попово – Черноморец Балчик

Бенковски Исперих почива

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