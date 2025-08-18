Известни са шампионите в турнира по тенис на маса за ветерани „Купа Варна“
Петото издание на турнира по тенис на маса за ветерани „Купа Варна“ излъчи 9 шампиона, като за втора поредна година надпреварата се проведе при различен формат и бе част от проявите посветени на празника на морската столица.
72 състезатели, се включиха в събитието, в зала „Колизеоне“, което предизвика голяма еуфория както сред участниците, така и сред организаторите. След изиграването на близо 200 срещи бяха определени и победителите в петте възрастови групи, които освен медали си разделиха и общия награден фонд от 4000 лева.
Финал „А“
30-39 г
1.Денислав Коджабашев
2.Денислав Денев
3.Добромир Денев/Иван Герчев
40-49 г
1.Шенол Ебазер
2.Станислав Въляров
3.Христо Димов/Роман Куваев
50-59 г
1.Добромир Ангелов
2.Тихомир Мичев
3.Христо Костов/Ангел Гюзлев
60-69 г
1.Любомир Янакиев
2.Нурдин Сапарбаев
3.Златко Илиев/Стефан Теохаров
70+
1.Мирон Дмитриев
2.Владимир Ташев
3.Валентин Стойчев/Димитър Димитров
Финал Б
30-39 г
1.Любен Гълъбинов
2.Живко Николов
3.Даниел Кунчев
40-49 г
1.Христо Димитров
2.Владислав Личев
3.Ивайло Ганев
50-59 г
1.Алексей Памятних
2.Емил Христов
3.Славчо Трифонов
60-69 г
1.Красимир Жерков
2.Красимир Михайлов
3.Севдалин Стойков
Благодарение на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и домакините от СКТМ „Варна 2015“ се получи истински тенис празник от международен мащаб, за който определено ще се говори поне до следващото издание, което обещава да е още по интересно.
