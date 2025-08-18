Известни са шампионите в турнира по тенис на маса за ветерани „Купа Варна“

Снимка Община Варна

Петото издание на турнира по тенис на маса за ветерани „Купа Варна“ излъчи 9 шампиона, като за втора поредна година надпреварата се проведе при различен формат и бе част от проявите посветени на празника на морската столица.

72 състезатели, се включиха в събитието, в зала „Колизеоне“, което предизвика голяма еуфория както сред участниците, така и сред организаторите. След изиграването на близо 200 срещи бяха определени и победителите в петте възрастови групи, които освен медали си разделиха и общия награден фонд от 4000 лева.

Финал „А“

30-39 г

1.Денислав Коджабашев

2.Денислав Денев

3.Добромир Денев/Иван Герчев

40-49 г

1.Шенол Ебазер

2.Станислав Въляров

3.Христо Димов/Роман Куваев

50-59 г

1.Добромир Ангелов

2.Тихомир Мичев

3.Христо Костов/Ангел Гюзлев

60-69 г

1.Любомир Янакиев

2.Нурдин Сапарбаев

3.Златко Илиев/Стефан Теохаров

70+

1.Мирон Дмитриев

2.Владимир Ташев

3.Валентин Стойчев/Димитър Димитров

Финал Б

30-39 г

1.Любен Гълъбинов

2.Живко Николов

3.Даниел Кунчев

40-49 г

1.Христо Димитров

2.Владислав Личев

3.Ивайло Ганев

50-59 г

1.Алексей Памятних

2.Емил Христов

3.Славчо Трифонов

60-69 г

1.Красимир Жерков

2.Красимир Михайлов

3.Севдалин Стойков

Благодарение на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и домакините от СКТМ „Варна 2015“ се получи истински тенис празник от международен мащаб, за който определено ще се говори поне до следващото издание, което обещава да е още по интересно.

