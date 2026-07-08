Известни са всички полуфиналисти на "Уимбълдън"

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"Уимбълдън" навлиза в своята решаваща фаза, а в днешния ден станаха ясни последните полуфиналисти на "свещената трева".

Централното събитие при мъжете днес бе дуелът между седмия поставен Тейлър Фриц и втория в схемата Александър Зверев. Германецът, който пристигна в Лондон като шампион от "Ролан Гарос", се пребори за чиста победа срещу американския си съперник.

Марта Костюк се класира за първия си полуфинал на „Уимбълдън“ и за втори пореден полуфинал в турнир от Големия шлем, след като победи италианката Жасмин Паолини в два сета на централния корт, пише Спортал.бг.

В другия четвъртфинал за деня опитната Елиз Мертенс (25) се изправи срещу деветата поставена Линда Носкова. Чехкинята надделя с ключови пробиви и достигна до първия си полуфинал в Големия шлем.

Победителите от днешните мачове ще се присъединят към Новак Джокович и Яник Синер. Вчера 39-годишният сърбин оцеля в най-дългия четвъртфинал в историята на "Уимбълдън", побеждавайки Феликс Оже-Алиасим за 5 часа и 13 минути. Синер пък бе категоричен срещу Ян-Ленард Щруф, печелейки в чисти сетове. При жените Коко Гоф и Каролина Мухова вече чакат своите съпернички на полуфиналите.

Редактор "Екип на Петел",

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