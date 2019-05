Източник: Блиц

Днес повод за празнуване и почерпка имат:





У нас:

Боил Банов, министър на културата

Георги Стоилов, депутат от БСП в 44 НС

Емил Радев, евродепутат

Нешка Робева, хореограф, треньор по художествена гимнастика.

Таня Данева, началник Детско отделение в УМБАЛ „Пълмед“, град Пловдив

Тихон, (Христо Георгиев Иванов), Тивериополски епископ, ръкоположен на 6 юли 2003 г.



По света:

Бенджи Грегъри, американски актьор, най-известен с ролята си на Брайън Танер в американския ситком „Алф“. Никога не е и мечтал да се развиве в киното и след "Алф" бързо изчезва. "Когато канселираха сериала, изпитах невероятно облекчение. Не исках повече да се снимам в никакви шоута и никога не съм съжалявал за решението си", казва той.

Ирини Меркури, популярна гръцка певица

Исаак Слейд, американски рок певец, член на групата Дъ Фрей

Лени Кравиц, американски рок музикант, носител на много престижни награди. Изявява се катопродуцент и актьор, изиграл ролята иа дизайнера на трибутите от окръг 12 - Цина в "Игрите на Глада" и "Игрите на Глада" - "Възпламеняване".Пусна видео Към към песента "It's Enough" от 11 студиен албум "Raise Vibration", с което заклеймява глобалния тероризъм.

Лорин Хил, американска певица, пианистка и китаристка, бивш член на хип-хоп групата "Фюджис" (The Fugees). Дебютният й албум „The Miseducation of Lauryn Hill“, е оценен като един от най-добрите за всички времена. Благодарение на него тя става първата жена, получила пет награди Грами само за една вечер. Двадесет години по-късно, в чест на юбилея, тръгва на европейско турне (След успеха се оттегля от музикалната сцена – оказва се, временно. Снаха на Боб Марли)

Лука Тони, бивш италиански футболист, централен нападател, приключил кариерата си като капитан на Верона

Маргарет Колин, американска актриса, известна като Констанс Спано от „Денят на независимостта“ и от филмите „Жив дявол“ на Алън. Пакула, „Дъщерята на президента“, „Изневяра“, „Трима мъже и едно бебе“ и др.

Мухамед Фарис, сирийски военен летец, първият сириец и втори арабин в Космоса; летял е със Союз ТМ-2 и Союз ТМ-3 до космическа станция Мир

Небойша Йеленкович, бивш сръбски футболист с български паспорт, чужденецът с най-дълъг стаж по родните терени

Пам Гриър, американска актриса, известна с ролята си във филма на Куентин Тарантино "Джаки Браун", за която получава номинация за "Златен глобус" за най-добра актриса, както и с участието си в американско-канадския сериал „ЕЛ връзки“

Рамон Калдерон, адвокат, бивш президент на Реал Мадрид

Стиви Никс, американска певица и авторка на песни, член на групата Флийтуд Мак. Списание "Ролинг Стоун" я определя като "Кралицата на престола на рокендрола"; намира място и в класацията "100-те най-велики певци за всички времена"

Уорд Кънингам, компютърен програмист, създател на концепцията УикиУики, на базата на която е направена Уикипедията; Негова е формулировката на правило, което гласи, че най-ефективният начин да получите нужната ви информация в интернет, е не да зададете въпрос, а да публикувате грешен отговор.

Фредерик Датски,датски принц и престолонаследник на Дания, най-голям син на датската кралица Маргрете II и нейния съпруг принц Анри дьо Лаборд дьо Монпезат

Хелена Бонъм Картър, британска актриса, известна като Белатрикс Лестранж от поредицата филми за „Хари Потър“, като Кейт Крой в „Крилата на гълъба“ (роля с номинация за Оскар), като г-жа Ловет от „Суини Тод: Бръснарят демон от Флийт Стрийт“ и Червената кралица от „Алиса в Страната на чудесата“. На 7 юни 2018 г; се състоя премиерата на кримката „Ocean's 8“ с нейно участие в звездната компания на Кейт Бланшет, Сандра Бълок, Ан Хатауей, Сара Полсън, Минди Колинг, Аквафина

