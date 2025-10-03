Известният пластичен хирург д-р Спартак Милев ще консултира пациенти във Варна

На 25 октомври (събота) 2025 г. един от най-утвърдените специалисти в областта на пластичната, реконструктивната и естетичната хирургия у нас – д-р Спартак Милев ще извършва прегледи и консултации в МЦ Хейлан Кеър – Варна .

Д-р Милев е лекар с над 25 години професионален опит, специализации в престижни международни клиники и впечатляваща практика в България. Неговата философия е изградена върху индивидуалния подход, минимално инвазивните техники и стремежа към естествени, хармонични резултати.

Д-р Милев извършва редица процедури в областта на пластичната, реконструктивната и естетичната хирургия, сред които:

Гръдна хирургия – уголемяване на гърди с импланти, редукция на гърди, повдигане на гърди (със или без импланти), реконструкция на гърди, премахване на доброкачествени тумори на гърдата;

– уголемяване на гърди с импланти, редукция на гърди, повдигане на гърди (със или без импланти), реконструкция на гърди, премахване на доброкачествени тумори на гърдата; Контуриране на тяло – абдоминопластика, липосукция, липофилинг, липектомия (брахиолифт/бедрен лифт);

– абдоминопластика, липосукция, липофилинг, липектомия (брахиолифт/бедрен лифт); Интимна хирургия;

Лицева хирургия – корекция на уши (отопластика), горна и долна блефаропластика, липофилинг на лице;

– корекция на уши (отопластика), горна и долна блефаропластика, липофилинг на лице; Реконструктивна хирургия – корекция на белези, лечение на рани от различно естество, премахване на кожни тумори.

Д-р Милев извършва своите операции в МБАЛ „Скин Системс“ – съвременна европейска многопрофилна болница и луксозен медико-възстановителен комплекс. Отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия на болницата разполага с най-високото ниво на компетентност – Трета степен, присъдена от Министерство на здравеопазването. Екипът от висококвалифицирани специалисти и модерната апаратура гарантират сигурност, комфорт и професионализъм за всеки пациент.

Сега жителите на Варна и региона могат да се възползват от консултация на място в града, без да е необходимо да пътуват до София.

📅 Дата на консултациите: 25.10.2025

📍 Място: МЦ Хейлан Кеър - Варна, бул. Владислав Варненчик 267

📞 Записване на часове: 0887 50 30 60

