Известният пластичен хирург д-р Спартак Милев ще консултира пациенти във Варна
Поради изключително големия интерес по време на първото си гостуване във Варна, известният пластичен хирург д-р Спартак Милев отново ще посети морската столица, за да консултира пациенти. На 6 декември (събота) 2025 г. той ще провежда прегледи и консултации в МЦ Хейлан Кеър – Варна.
Д-р Милев е утвърден специалист с над 25 години професионален опит, преминал през специализации в едни от най-престижните клиники по света и с богата практика в България. Подходът му се основава на индивидуална оценка, щадящи техники и стремеж към естествени и балансирани естетични резултати.
Д-р Милев извършва редица процедури в областта на пластичната, реконструктивната и естетичната хирургия, сред които:
- Гръдна хирургия – уголемяване на гърди с импланти, редукция на гърди, повдигане на гърди (със или без импланти), реконструкция на гърди, премахване на доброкачествени тумори на гърдата;
- Контуриране на тяло – абдоминопластика, липосукция, липофилинг, липектомия (брахиолифт/бедрен лифт);
- Интимна хирургия;
- Лицева хирургия – корекция на уши (отопластика), горна и долна блефаропластика, липофилинг на лице;
- Реконструктивна хирургия – корекция на белези, лечение на рани от различно естество, премахване на кожни тумори.
Оперативната дейност на д-р Милев се осъществява в МБАЛ „Скин Системс“ – модерна европейска многопрофилна болница с луксозен медико-възстановителен комплекс. Отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия е сертифицирано с най-високото Трето ниво на компетентност от Министерството на здравеопазването. Висококвалифицираният екип и съвременното оборудване гарантират безопасност, прецизност и комфорт за всеки пациент.
Жителите на Варна и региона отново имат възможност да се срещнат лично с д-р Милев в своя град, без да пътуват до София.
📅 Дата на консултациите: 06.12.2025
📍 Място: МЦ Хейлан Кеър - Варна, бул. Владислав Варненчик 267
📞 Записване на часове: 0887 50 30 60
*Платена публикация
