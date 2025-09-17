Известният варненски фотограф Гаро Кешишян се нуждае от помощ

Известният варненски фотограф Гаро Кешишян има спешна нужда от финансова и логистична помощ заради сериозен здравословен проблем.

В началото на месеца той е претърпял успешна оперативна намеса в столична болница, но са необходими и други операции, както няколкоседмична рехабилитация в квартира под наем в София. Всичко това изисква голям брой средства, непосилни за него.

Да помогнем на Гаро да живее, призовават организаторите на благотворителната кампания.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!