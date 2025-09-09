Изви се буря

Кадър Фб

Слаба буря се извила край Сливница, предаде Метео Балканс.

Метео Балканс правят и друг любопитен анализ.

Хайде пак малко да си помечтаем за дъжд... През изминалите три месеца дори моделите рядко прогнозираха валежи, но ето че ГФС се подлъга. Миналата прогноза беше на модела на ЕС, а сега е ред на ГФС.

Вероятността тази прогноза да се сбъдне е малка.

А сега пак към медиите – това няма да се случи, защото прогнозата е силно отклонение от прогностичния ансамбъл на ГФС. За хората, които не знаят какво означава „ансамбъл“: това е сбор от 30 различни прогнози със същия модел, но стартиращи с различни начални условия.

Това позволява да се оцени несигурността, произтичаща от неточното познаване на началните условия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!