Извиха се опашки пред БНБ в извънредното работно време за стартови пакети с евро

Стотици хора се наредиха на опашка пред БНБ, за да се снабдят със стартови пакети с евромонети, показа проверка на "Телеграф“.



Централната банка отвори извънредно касите си в почивния ден заради огромния интерес към металните пари. Стартовият пакет съдържа монети от всички номинали и се продава по 20 лева на гражданите, за да могат те предварително да се запознаят с новата валута. Един човек може да си купи до два комплекта наведнъж. Банките също продават стартови пакети. В по-малките населени места обаче комплектите вече много трудно се намират, оплакаха се граждани.



Макар евромонетите скоро да влязат във всяко портмоне, хората търпеливо вчера чакаха на опашка пред БНБ по час и половина-два. Мнозина взимаха евромонети за подарък за децата си, други казваха, че ще си запазят металните пари за себе си като сувенир и няма да отварят плика. Нумизмати пък смятат да обогатят с тях колекциите си. Ценното на стартовите пакети е това, че съдържат монети, които не са докосвани.



