Изясни се причината за смъртта на младия маратонец в Пернишко

снимка Булфото

Причината за смъртта на 27-годишния мъж, починал по време на планинското състезание „Вертикален Руй“, е инфаркт.

Това показват резултатите от извършената аутопсия, съобщиха от Окръжната прокуратура в Перник.

По данни на участници, инцидентът е станал на равен участък, на около 1,3 километра от старта.

Бегачът се е почувствал зле и е паднал. Незабавно е подаден сигнал на телефон 112, след което на място са пристигнали екипи на полицията и "Спешна помощ".

Мъжът е починал на път за болница, където е трябвало да му се окаже медицинска помощ. По информация на прокуратурата той е от град Попово, предаде БТА.

