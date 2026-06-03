Иззеха 115 кг пилешко без документи на ГКПП "Капитан Андреево"

снимка: БАБХ

Пилешко месо с общо тегло 115 кг иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

В лек автомобил с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити пликове с пилешко месо без документи. Конфискувани са и ще бъдат унищожени, посочват от БАБХ.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, припомнят от агенцията.

Редактор "Екип на Петел",

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