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Иззеха 240 кг говежда лой без документи на ГКПП "Капитан Андреево"

25.06.2026 / 13:50 1

снимка: БАБХ

Над 200 кг говежда лой иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“. 

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 240 кг говежда лой без документи за произход. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени. 

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, припомнят от БАБХ.

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Коментари
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kris (преди 12 минути)
Рейтинг: 627160 | Одобрение: 123215
А сега Бойчо какво ще си маже на филията.....Тя и свинската мас стана кът....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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