Иззеха 37 000 къса цигари без акцизен бандерол, има задържани

Кадър МВР

Служители на отдел “Икономическа полиция” СДВР иззеха цигари без акцизен бандерол, съобщават от МВР. Действията по разследването започнали след получена оперативна информация за разпространение на стоки без бандерол.

На 16 януари, непосредствено след сделка, са задържани двама мъже - продавач на 58 години и 33-годишен купувач. При последвалите процесуално-следствени действия в автомобила на клиента са открити 10 стека с цигари без бандерол, а от пристройка в близост до дома на продавача са иззети 175 стека цигари без акцизен бандерол.

По случая е образувано досъдебно производство.

С полицейска мярка до 24 часа са задържани двамата мъже и две жени – съпругата на продавача и собственичката на имота, където е открита стоката. На 58-годишния мъж е повдигнато обвинение по чл. 234 от НК.

