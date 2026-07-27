Иззеха 7400 вейпове без акцизен бандерол, разкриха и незаконна работилница за преработка на тютюн

Снимки: МВР

Стотици вейпове без акцизен бандерол са иззети, разкрита е и незаконна работилница за преработка на тютюн при две операции на служители на ОДМВР-Пловдив, съобщават от МВР.

Късно вечерта в петък служителите на реда в Първомай предприели действия след придобита оперативна информация за организирано транспортиране на голямо количество нелегални продукти на тютюневата индустрия. В хода на спецакцията екипите спрели товарен микробус, в чието багажно отделение открили 37 кашона с общо 7400 електронни цигари тип „вейп“, без български бандерол.

Криминално проявеният и осъждан водач на превозното средство, с което били транспортирани – столичанин на 68 години, е задържан в рамките на започнатото досъдебно производство за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.

Заедно с него са арестувани и други двама мъже – чужденци на 41 и 39 години, осигурявали с лекия си автомобил безпрепятственото придвижване на буса. Срещу по-възрастния, който бил зад волана, е образувано бързо производство за шофиране под въздействие на кокаин.

В неделния ден при подобна специализирана операция срещу контрабандата с акцизни стоки униформени от РУ-Асеновград предприели проверка в частен имот в село Златовръх. В помощна пристройка била установена домашна работилница за преработка на тютюн, оборудвана с електронна машина за рязане и везна.

При претърсването са иззети около 50 килограма суровина и над 5 килограма готова продукция, както и 100 литра течност със специфичен мирис на спирт. Със заповед по ЗМВР 61-годишният криминално проявен и осъждан собственик е задържан в рамките на образувано бързо производство по чл. 234, ал. 2 от НК.

Резултатите от двете акции са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив, работата по случаите продължава в изпълнение на указанията на наблюдаващите прокурори.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!