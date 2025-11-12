Иззеха Опела на пиян шофьор

снимка: Булфото

33-годишен жител на новопазарското село Мировци е хванат снощи да управлява под въздействие на алкохол, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Около 21,40 часа на улица в селото полицаи спрели за проверка лек автомобил Опел Корса с шуменска регистрация. 33-годишният мъж зад волана лъхал на алкохол и бил тестван с дрегер.

Апаратът отчел 1,23 промила в издишания въздух, допълва Шум бг.

Водачът бил отведен до шуменската болница да даде кръвна проба за анализ, след което бил задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар.

Автомобилът е иззет и приобщен към образуваното досъдебно производство, уточниха от полицията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!