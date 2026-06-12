Иззеха близо килограм и половина взривно вещество при проверка в боринското село Буйново

Снимка: Булфото

Незаконно държане на взривно вещество е установено при полицейска проверка в село Буйново, община Борино, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Служители на полицията извършили проверка в масивна селскостопанска постройка, ползвана от 65-годишен мъж. В хода на проверката са открити и иззети 1,426 килограм вещество, за което е установено, че представлява взривно вещество амонит.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на всички обстоятелства продължава, посочва БТА.

Това е третият случай от началото на годината, при който в област Смолян са открити незаконно съхранявани взривни вещества или боеприпаси.

През април при полицейска проверка в Златоград бяха иззети 138 боеприпаса за огнестрелно оръжие и един килограм барут, съхранявани без необходимото разрешение. През февруари в дома на 76-годишен мъж от село Рибен дол, община Баните, бяха открити три ловни пушки и 38 боеприпаса от различен калибър, притежавани в нарушение на закона.

Редактор "Екип на Петел",

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