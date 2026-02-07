Иззеха близо половин килограм наркотици и над 11 хил. евро в София, четирима са задържани

Снимки: МВР

Служители на сектор „Наркотици“ към СДВР реализираха успешна специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в София, при която бяха задържани четирима души и бяха иззети значителни количества наркотични вещества и парични средства, съобщават от МВР.

Акцията е проведена на 4 февруари вечерта, след постъпила информация за действаща дилърска мрежа на територията на столицата. Непосредствено след осъществена сделка в квартал „Люлин“ е задържан 49-годишен мъж – клиент, а малко по-късно в ж.к. „Красна поляна“ е арестувана и 40-годишната жена, разпространявала наркотиците.

В хода на операцията служителите на СДВР установили и задържали още двама съучастници – 41-годишна жена и 40-годишен мъж. При последвалите претърсвания в жилища в кварталите „Надежда“, „Гевгелийски“ и „Красна поляна“ са открити и иззети пликчета тип „спейсбек“ с кокаин, полиетиленов плик с метамфетамин, както и парична сума в размер на над 11 100 евро.

В рамките на операцията иззетите наркотични вещества са над 200 грама кокаин и над 200 грама метамфетамин, предназначени за разпространение на територията на столицата.

Четиримата са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа, като по случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а от НК. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на двете жени са повдигнати обвинения и им е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!