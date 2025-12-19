Иззеха флакони с райски газ във Видин, задържан е 18-годишен младеж

Снимка: МВР

Флакони с райски газ бяха иззети рано тази сутрин служители на РУ-Видин. В хода на акция срещу разпространението на наркотици и упойващи вещества около 4 ч. на главен път Е-79, преди входа за областния град, полицейски автопатрул е спрял за проверка лек автомобил „Ауди“, шофиран от 18-годишен видинчанин, съобщава МВР.

В условията на неотложност полицейските служители извършили претърсване в колата. Там открили и иззели 10 кашона с общо 57 флакона по 666 грама диазотен оксид (райски газ) и найлонов плик с 63 пластмасови накрайници.

Младежът е задържан в ареста на РУ-Видин с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство, работата по което продължава. Предстои доклад в прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!