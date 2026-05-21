Иззеха хиляди артикули за над 200 хиляди евро при проверки в курортен комплекс край Варна

21.05.2026 / 10:42 0

снимка: ОДМВР Варна

Вчера, 20 май, при специализирана полицейска операция на служители от отдел „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Варна, са инспектирани няколко търговски обекта в курортен комплекс „Златни пясъци“, съобщават от дирекцията.

По данни на полицията при проверката в два от тях са установени стоки, предлагани в нарушение на правата върху търговските марки.

В хода на процесуално-следствените действия са иззети около 4 300 артикула на приблизителна стойност 215 000 евро.

По случаите са образувани досъдебни производства по чл. 172б от НК. Работата по разследването продължава под надзора на прокуратурата.

