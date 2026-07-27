Иззеха колата на пиян шофьор, блъснал два автомобила на паркинг в Лом

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Кола е иззета от пиян шофьор в Лом, който предизвикал произшествие с повреждане на още два автомобила на паркинг в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Към 03:45 ч. през тази нощ младеж на 20 години от Лом потеглил рязко със своя „Фолксфаген голф“ на паркинг в града, загубил управление и се ударил последователно в паркирани в близост лек автомобил „Нисан“ и тежкотоварен влекач, като предизвикал значителни материални щети по трите автомобила.

На място пристигнал екип на полицията, който установил с техническо средство, че младият шофьор е седнал зад волана с концентрация на алкохол в издишания въздух от 1,90 промила. На нарушителя бил издаден талон за медицинско изследване, но той отказал да даде кръв и приел показанията на дрегера на полицията.

Младежът е задържан за денонощие в полицията, а колата му е иззета. По случая е образувано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс.

От Областната дирекция на МВР в Монтана припомнят, че през последните три дни в региона бяха иззети три автомобила – един за управление след употреба на алкохол, един за управление след употреба на наркотици и един след направено тежко пътно-транспортно произшествие със загинал човек.

От началото на тази година в област Монтана са иззети 11 автомобила, а от август 2023 година, когато влизат в сила законовите промени, позволяващи изземване на автомобил, досега в област Монтана са иззети 147 автомобила, припомня БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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