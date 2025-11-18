Иззеха колата на шуменец, шофирал доста почерпен из града

снимка: Vesko Valev, Уикипедия

38-годишен шуменец бе установен да шофира пиян по улиците на Шумен. Пробата с дрегер показала 2,52 промила алкохол в издишания въздух, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР, предава Шум бг.

Проверката от екип на пътна полиция е извършена малко след 02:30 часа на 16 ноември. На бул. “Славянски“ в Шумен е спрян водач на лек автомобил Тойота с шуменска регистрация. Зад волана бил 38-годишен местен жител. Лъхал на алкохол. Тестван е с дрегер, който отчел високите нива на алкохол в издишания въздух.

Мъжът не е дал кръвна проба за анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Автомобилът е иззет. За извършено престъпление по чл. 343 „Б“ ал. 1 от НК е образувано бързо производство.

